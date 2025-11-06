Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательства восьми миллионов рублей. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.

Отмечается, что один из фигурантов составил план похищения, взяв на себя функции вымогателя денег с жертвы. Двое его сообщников должны были оказывать психологическое и физическое воздействие на потерпевшего, уточнили силовики.

Зимой этого года они похитили мужчину, вывезли на территорию одной из баз в Евпатории, избили его и потребовали передать им восемь миллионов рублей. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, перевел им 20 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.