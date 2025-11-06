Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство

Отмечается, что один из фигурантов составил план похищения, взяв на себя функции вымогателя денег с жертвы. Двое его сообщников должны были оказывать психологическое и физическое воздействие на потерпевшего, уточнили силовики.
Зимой этого года они похитили мужчину, вывезли на территорию одной из баз в Евпатории, избили его и потребовали передать им восемь миллионов рублей. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, перевел им 20 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.