В Казани контрабандист пытался ввезти изделия из кожи редких рептилий

Мужчина пытался ввезти в Казань 612 кошельков и сумок из кожи редких рептилий.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Пассажир рейса из Стамбула пытался ввезти в Казань более 600 кошельков, портмоне и сумок из кожи питона, крокодила, варана и змей по поддельным сертификатам, сообщает Федеральная таможенная служба России.

«Таможенники в аэропорту Казани пресекли ввоз коммерческой партии изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам СИТЕС. Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Он перемещал в своем чемодане кошельки, портмоне и дамские сумки в количестве 612 штук», — говорится в сообщении.

По информации таможенной службы, изделия выполнены из кожи питона, крокодила, варана, аспидовых змей. Их стоимость составляет около 2 миллионов рублей.

Мужчина предоставил таможенниками сертификат СИТЕС, разрешающий ввоз в страну данной продукции. Однако в ходе проверки было установлено, что документ является поддельным.

Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда стратегически важных товаров». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере 1 миллиона рублей.