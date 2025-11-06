В Казани контрабандист пытался ввезти изделия из кожи редких рептилий

КАЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Пассажир рейса из Стамбула пытался ввезти в Казань более 600 кошельков, портмоне и сумок из кожи питона, крокодила, варана и змей по поддельным сертификатам, сообщает Федеральная таможенная служба России.
«Таможенники в аэропорту Казани пресекли ввоз коммерческой партии изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам СИТЕС. Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Он перемещал в своем чемодане кошельки, портмоне и дамские сумки в количестве 612 штук», — говорится в сообщении.
По информации таможенной службы, изделия выполнены из кожи питона, крокодила, варана, аспидовых змей. Их стоимость составляет около 2 миллионов рублей.
Мужчина предоставил таможенниками сертификат СИТЕС, разрешающий ввоз в страну данной продукции. Однако в ходе проверки было установлено, что документ является поддельным.
Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда стратегически важных товаров». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере 1 миллиона рублей.