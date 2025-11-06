В Казани контрабандист пытался ввезти изделия из кожи редких рептилий

«Таможенники в аэропорту Казани пресекли ввоз коммерческой партии изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам СИТЕС. Контрабанда была выявлена в ходе таможенного контроля багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Он перемещал в своем чемодане кошельки, портмоне и дамские сумки в количестве 612 штук», — говорится в сообщении.