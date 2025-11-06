Суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября

По версии следствия, с 1997 по 2010 год Дзепа входил в состав группы, заключившей с мэрией Нижнего Новгорода контракты на реконструкцию и капремонт около 30 объектов. В их число входили здания и земельные участки. Вместо выполнения обязательств, как утверждают следователи, участники схемы оформляли фиктивные акты и тем самым незаконно завладели муниципальной собственностью. Размер ущерба, нанесенного горбюджету, оценивается в 201 млн рублей. Позднее, с 2003 по 2024 год, похищенные активы, по данным следствия, были легализованы. Дмитрий Дзепа был арестован 21 ноября 2024 года. В июне 2025-го по требованию прокуратуры с него взыскали более 800 млн рублей. В октябре суд признал предпринимателя банкротом.