20 участников драки в ЖК «Прокшино» обвинили в хулиганстве

Драка на территории ЖК «Прокшино» произошла утром 25 октября. В ней участвовали от 30 до 40 человек. В качестве оружия использовались черенки от садовых инструментов и дорожные знаки. По информации «Ъ», причиной потасовки стали разногласия по поводу тарифов на отделочные работы.