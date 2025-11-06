Ричмонд
20 участников драки в ЖК «Прокшино» обвинили в хулиганстве

Следователи предъявили обвинение 20 фигурантам дела о массовой драке на территории жилого комплекса «Прокшино» в Новой Москве. Им инкриминируют хулиганство, сообщила пресс-служба СКР. Обвиняемых отправили под стражу.

Источник: РИА "Новости"

По данным СКР, конфликт произошел из-за «разногласий в коммерческой деятельности». Правоохранители продолжают устанавливать всех участников драки и обстоятельства ЧП. Центральный аппарат СКР поставил на контроль ход следствия.

Драка на территории ЖК «Прокшино» произошла утром 25 октября. В ней участвовали от 30 до 40 человек. В качестве оружия использовались черенки от садовых инструментов и дорожные знаки. По информации «Ъ», причиной потасовки стали разногласия по поводу тарифов на отделочные работы.