Дело об уклонении от налогов на 8,3 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

По данным следствия, ранее в отношении бизнесмена начали принудительное взыскание долгов из-за недоимки по налогам и страховым взносам. Зная это, с апреля по август 2024 года, подозреваемый специально рассчитывался со своими кредиторами в обход собственных счетов: контрагенты перечисляли средства за услуги напрямую кредиторам предпринимателя. После подобных махинаций от взыскания оказалось скрыто более 8,3 млн рублей.