Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело об уклонении от налогов на 8,3 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

Донского предпринимателя будут судить за махинации с налогами.

Источник: Комсомольская правда

Одному из предпринимателей в Ростовской области предъявили обвинение в налоговом преступлении. Теперь материалы следствия рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Перед законом предстанет индивидуальный предприниматель, работающий в сфере грузоперевозок. Он будет отвечать по статье «Сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов» (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, ранее в отношении бизнесмена начали принудительное взыскание долгов из-за недоимки по налогам и страховым взносам. Зная это, с апреля по август 2024 года, подозреваемый специально рассчитывался со своими кредиторами в обход собственных счетов: контрагенты перечисляли средства за услуги напрямую кредиторам предпринимателя. После подобных махинаций от взыскания оказалось скрыто более 8,3 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.