Дело об уклонении от налогов на 8,3 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

Одному из предпринимателей в Ростовской области предъявили обвинение в налоговом преступлении. Теперь материалы следствия рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Перед законом предстанет индивидуальный предприниматель, работающий в сфере грузоперевозок. Он будет отвечать по статье «Сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов» (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, ранее в отношении бизнесмена начали принудительное взыскание долгов из-за недоимки по налогам и страховым взносам. Зная это, с апреля по август 2024 года, подозреваемый специально рассчитывался со своими кредиторами в обход собственных счетов: контрагенты перечисляли средства за услуги напрямую кредиторам предпринимателя. После подобных махинаций от взыскания оказалось скрыто более 8,3 млн рублей.
