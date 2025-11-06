Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи ищут свидетелей ДТП в Ревде, в котором погибли две сестры

Следственные органы ищут свидетелей ДТП с двумя погибшими девочками в Ревде.

Источник: Российская газета

Военный следственный комитет СКР по Екатеринбургскому гарнизону просит откликнуться свидетелей резонансного ДТП в Ревде. Оно произошло на улице Чехова 27 октября. Об этом сообщает пресс-группа полиции Ревды.

— Свидетелей аварии просят позвонить по телефону 89024474723 — Сергей Евгеньевич, — сказано в сообщении.

Напомним, что в Ревде на улице Чехова произошло страшное ДТП. Автомобиль под управлением нетрезвого Михаила Слободяна сбил трех школьниц и влетел в магазин. Две из них — погибли под колесами легковушки. Третью девочку медики смогли спасти. Водителя легковушки Екатеринбургский военный гарнизонный суд отправил в СИЗО до 26 декабря.