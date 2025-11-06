Следователи ищут свидетелей ДТП в Ревде, в котором погибли две сестры

Напомним, что в Ревде на улице Чехова произошло страшное ДТП. Автомобиль под управлением нетрезвого Михаила Слободяна сбил трех школьниц и влетел в магазин. Две из них — погибли под колесами легковушки. Третью девочку медики смогли спасти. Водителя легковушки Екатеринбургский военный гарнизонный суд отправил в СИЗО до 26 декабря.