Житель Челябинска осужден за мошенничество с маткапиталом на 28 млн

Челябинская прокуратура добилась назначения реального срока лишения свободы директору потребительского кооператива за мошенничества с маткапиталом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее директор «Оптима Капиталь» был осужден за мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат и приговорен к 4 годам лишения свободы условно, а также штрафу 40 тыс. рублей.
С августа 2017 года по сентябрь 2023 года осужденный, будучи в сговоре с риелторами, совершил хищение средств маткапитала, предоставив в соцфонд документы, содержащие ложные сведения о предоставлении займов владельцам сертификатов для улучшения жилищных условий.
«Таким способом соучастники совершили хищение денежных средств по 56 сертификатам на материнский капитал на сумму свыше 28,2 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств по сертификату на сумму свыше 580 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре региона.
Государственный обвинитель просил приговор изменить, назначить наказание в виде реального лишения свободы. Челябинский областной суд назначил осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 40 тыс. рублей.