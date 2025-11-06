ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму

По данным пресс-службы силового ведомства, установлено, что он распространял в интернете материалы, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций, а также призывал граждан к совершению преступлений против госвласти, основ конституционного строя и безопасности России. В нижегородском СК возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. По совокупности инкриминируемых деяний ему может грозить до 19 лет лишения свободы.