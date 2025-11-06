Ричмонд
ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с 27-й ракетной армией пресекли противоправную деятельность жителя региона, которого считают причастным к призывам к совершению террористических и экстремистских действий.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным пресс-службы силового ведомства, установлено, что он распространял в интернете материалы, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций, а также призывал граждан к совершению преступлений против госвласти, основ конституционного строя и безопасности России. В нижегородском СК возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. По совокупности инкриминируемых деяний ему может грозить до 19 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге.

Напомним также, что военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену.