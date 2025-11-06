Ричмонд
В ДТП с «ГАЗелью» и «Ниссаном» в центре Волгограда пострадала женщина

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и 7-й Гвардейской, пострадавшую пассажирку доставили в больницу.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Центральном районе города утром 6 ноября произошло дорожное происшествие. Около 11 часов 20 минут на перекрестке проспекта Ленина и улицы 7-й Гвардейской столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали «ГАЗель» и легковая машина марки «Ниссан», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадала пассажирка, которая находилась в салоне «ГАЗели». Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила женщину в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося.