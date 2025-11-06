В ДТП с «ГАЗелью» и «Ниссаном» в центре Волгограда пострадала женщина

В Центральном районе города утром 6 ноября произошло дорожное происшествие. Около 11 часов 20 минут на перекрестке проспекта Ленина и улицы 7-й Гвардейской столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали «ГАЗель» и легковая машина марки «Ниссан», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.