В Армавире двое полицейских спасли 15 человек из горящего дома

В Краснодарском крае благодаря оперативным действиям двух сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место пожара удалось избежать жертв. Патрульные успели вывести из горящего здания 15 жителей до того, как рухнула крыша дома.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двое сотрудников патрульно-постовой службы в Армавире спасли 15 жителей многоквартирного дома, загоревшегося поздно ночью. Полицейские первыми оказались на месте происшествия и организовали эвакуацию за минуты до того, как огонь полностью отрезал людям путь к выходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, лейтенант полиции Дмитрий Петряев и старший сержант Андрей Меркулов во время ночного дежурства увидели дым над зданием на улице Фрунзе. Понимая, что огонь распространяется стремительно, они не стали дожидаться прибытия МЧС и бросились в подъезд.

Полицейские начали стучать в двери, будить спящих жильцов и выводить их на безопасное расстояние. Прямо во время эвакуации крыша здания обрушилась, и пламя перекрыло выход одному из жильцов. Потерявшему ориентацию в дыму пенсионеру помогли выбраться на улицу патрульные.
Всего благодаря действиям сотрудников из огня были спасены 15 человек. Никто из них не пострадал.