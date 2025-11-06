В Армавире двое полицейских спасли 15 человек из горящего дома

Полицейские начали стучать в двери, будить спящих жильцов и выводить их на безопасное расстояние. Прямо во время эвакуации крыша здания обрушилась, и пламя перекрыло выход одному из жильцов. Потерявшему ориентацию в дыму пенсионеру помогли выбраться на улицу патрульные.

Всего благодаря действиям сотрудников из огня были спасены 15 человек. Никто из них не пострадал.