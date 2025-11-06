В Армавире двое полицейских спасли 15 человек из горящего дома

Двое сотрудников патрульно-постовой службы в Армавире спасли 15 жителей многоквартирного дома, загоревшегося поздно ночью. Полицейские первыми оказались на месте происшествия и организовали эвакуацию за минуты до того, как огонь полностью отрезал людям путь к выходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, лейтенант полиции Дмитрий Петряев и старший сержант Андрей Меркулов во время ночного дежурства увидели дым над зданием на улице Фрунзе. Понимая, что огонь распространяется стремительно, они не стали дожидаться прибытия МЧС и бросились в подъезд.
Полицейские начали стучать в двери, будить спящих жильцов и выводить их на безопасное расстояние. Прямо во время эвакуации крыша здания обрушилась, и пламя перекрыло выход одному из жильцов. Потерявшему ориентацию в дыму пенсионеру помогли выбраться на улицу патрульные.
Всего благодаря действиям сотрудников из огня были спасены 15 человек. Никто из них не пострадал.