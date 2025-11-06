В Госдуме высказались об ответе на удар ВСУ по Волгограду

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что Волгоград не в первый раз подвергся массированному удару беспилотников ВСУ. Политик отметил, что город-герой и ранее атаковали дроны, а 6 ноября в результате удара погиб мужчина.
«То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жестче», — приводит слова Чепы «Лента.ру».
Ночью 6 ноября в Волгограде зафиксировали самую массированную атаку со стороны ВСУ с момента начала СВО. Удары по городу продолжались почти семь часов. Один из украинских дронов влетел в многоквартирный дом, в результате погиб 48-летний горожанин. Из-за падения обломков беспилотных аппаратов возник пожар на промышленном объекте. Повреждения получили здания и автомобили.