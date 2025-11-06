Ричмонд
В Госдуме высказались об ответе на удар ВСУ по Волгограду

На атаки украинских дронов по гражданским объектам на территории России следует отвечать более жесткими ударами по военным объектам и формированиям ВСУ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область 6 ноября.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что Волгоград не в первый раз подвергся массированному удару беспилотников ВСУ. Политик отметил, что город-герой и ранее атаковали дроны, а 6 ноября в результате удара погиб мужчина.

«То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жестче», — приводит слова Чепы «Лента.ру».

Ночью 6 ноября в Волгограде зафиксировали самую массированную атаку со стороны ВСУ с момента начала СВО. Удары по городу продолжались почти семь часов. Один из украинских дронов влетел в многоквартирный дом, в результате погиб 48-летний горожанин. Из-за падения обломков беспилотных аппаратов возник пожар на промышленном объекте. Повреждения получили здания и автомобили.

Всего в ночь на 6 ноября силы ПВО сбили и нейтрализовали 75 БПЛА, из них 49 — над территорией Волгоградской области.