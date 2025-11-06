В Госдуме высказались об ответе на удар ВСУ по Волгограду

Ночью 6 ноября в Волгограде зафиксировали самую массированную атаку со стороны ВСУ с момента начала СВО. Удары по городу продолжались почти семь часов. Один из украинских дронов влетел в многоквартирный дом, в результате погиб 48-летний горожанин. Из-за падения обломков беспилотных аппаратов возник пожар на промышленном объекте. Повреждения получили здания и автомобили.