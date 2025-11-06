Внука Николая Ботгроса вызвали на допрос по делу о смерти Андреи Кучук на балу первокурсников в Кишиневе: «Он должен явиться в течение этой недели, все экспертизы уже приобщены» — министр

Внука Ботгроса вызвали на допрос по делу о смерти Андреи Кучук.
Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин подтвердила, что внук Николая Ботгроса вызван на новый допрос в рамках расследования гибели Андреи Кучук.
«Он должен явиться в течение этой недели. Все экспертизы — технические и биохимические — уже приобщены. Идёт уголовное производство, и каждое новое обстоятельство будет детально изучено», — заявила министр.
Напомним, что 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, умерла в ночь на 16 ноября. Девушка, студентка музыкального колледжа «Штефан Няга», почувствовала себя плохо во время вечеринки после «Бала первокурсников».
