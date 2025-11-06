Ричмонд
Власти назвали фейком сообщения о графике временных отключений связи в Воронежской области

Ограничения интернета возможны только в период налета дронов.

Источник: Комсомольская правда

Один из воронежских пабликов распространил сообщение о графике временных отключений связи, которые якобы планируются в регионе с 7 ноября.

Правительство Воронежской области опровергло эту информацию, официально назвав ее фейком.

— Никакого подобного графика отключений связи в Воронежской области нет. Паблик распространяет шокирующую недостоверную информацию для накрутки подписчиков. Ссылка, оставленная в комментариях под постом, ведет на телеграм-бот, который предлагает подписаться на различные закрытые телеграм-каналы. Здесь мы видим, как паблик в целях накрутки подписчиков, разжигает панические настроения, — отметили в региональном правительстве.

На самом деле, губернатор Александр Гусев сообщал, что воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета в период обострения оперативной обстановки, в том числе при опасности атаки БПЛА. То есть ограничения зависят от вражеской активности, никакого утвержденного региональным власти графика нет.

