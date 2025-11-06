Ричмонд
В Екатеринбурге вспыхнул трамвай из-за замыкания

В Екатеринбурге встали трамваи из-за вагона, который замкнуло.

Жителей Екатеринбурга вечером 6 ноября напугал искрящийся трамвай. Очевидцы успели снять на видео, как на Малышевском мосту вспыхнул провод трамвайного вагона. Сейчас трамвайное движение в этом районе парализовано.

Изначально на видео кажется, словно от искр загорелась крыша, а затем пламя перекинулось на корпус вагона. Однако через несколько секунд пламя потухло.

— Произошел обрыв провода. Трамвай не загорелся, из-за замыкания отключилось питание трамвайной сети. Пострадавших нет, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии города.

К 18:00 из-за аварии в районе ЖБИ задерживается движение трамваев на маршрутах № 8, 12, 13, 15, 23. Специалисты выехали на место инцидента, уточнили в администрации Екатеринбурга.