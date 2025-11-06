Стало известно, когда объявят приговор по делу о теракте на Крымском мосту

На Украине изготовили взрывное устройство, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Его доставили на мост на грузовике и 8 октября 2022 года привели в действие. В результате погиб водитель грузовика, а также пострадали четыре человека, находившиеся поблизости в легковушке.