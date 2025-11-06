Ричмонд
Стало известно, когда объявят приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Приговор по уголовному делу о теракте на Крымском мосту объявят 27 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Приговор по уголовному делу о теракте на Крымском мосту планируют объявить 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как сообщалось ранее, в совершении теракта обвиняют восемь человек: Артема Азатьяна*, Георгия Азатьяна*, Олега Антипова*, Александра Былина*, Владимира Злобу*, Дмитрия Тяжелых*, Романа Соломко* и Артура Тер-Оганяна*.

На Украине изготовили взрывное устройство, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Его доставили на мост на грузовике и 8 октября 2022 года привели в действие. В результате погиб водитель грузовика, а также пострадали четыре человека, находившиеся поблизости в легковушке.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор по уголовному делу объявят в 11.00 27 ноября.

* внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

