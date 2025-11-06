В Белоруссии каналы блогера Mellstroy признаны экстремистскими

«В октябре на территории Беларуси выявлены факты совершения хулиганств, нарушений общественного порядка и незаконных массовых мероприятий. Установлено: к организации правонарушений и преступлений причастен скрывающийся за рубежом гражданин Беларуси Бурим Андрей Александрович, известный как блогер Mellstroy. В интернете он призывал участвовать в конкурсах, совершая противоправные действия с последующим размещением видеоконтента в социальных сетях за вознаграждение», — сообщило МВД.
Как отметили в ведомстве, подобные провокации подпадают под действие закона «О противодействии экстремизму».
«По инициативе ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — прим.) МВД суд Центрального района Минска 4 ноября 2025 года признал каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.
Бурим в феврале 2024 года был объявлен в розыск в России, уголовную статью, по которой он привлекается к ответственности, МВД РФ не уточняло.
В июле 2021 года суд приговорил Бурима к шести месяцам исправительных работ после того, как он во время организованного им прямого эфира из апартаментов в «Москва-Сити» в прямом эфире ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.