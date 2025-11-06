В Белоруссии каналы блогера Mellstroy признаны экстремистскими

В июле 2021 года суд приговорил Бурима к шести месяцам исправительных работ после того, как он во время организованного им прямого эфира из апартаментов в «Москва-Сити» в прямом эфире ударил знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.