Белорусский пенсионер может сесть на шесть лет, оставив череп на дереве и спрятав мясо в лесу

Петлю на лося мужчина закрепил на дереве на высоте около двух метров в лесу недалеко от своей дачи. И спустя пару дней, вернувшись в деревню, он обнаружил трофейного лося, который запутался в петле рогами. На месте мужчина убил лося и разделал тушу. Мясо он сложил рядом с местом преступления, а череп с рогами закрепил на дереве, как трофей. Шкуру после он оставил на месте, а кости выбросил в мелиоративный канал. Тем же вечером пенсионер вернулся за мясом на мотоблоке, дичь он расфасовал по пакетам и спрятал в морозильнике.