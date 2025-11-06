Белорусский пенсионер может сесть на шесть лет, оставив череп на дереве и спрятав мясо в лесу

В Беларуси будут судить пенсионера из Березино за то, что он сделал в лесу. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Фигурантом уголовного дела стал 70-летний житель Березино с дачей в деревне Рудня. Так, дачник, зная лосиные тропы к лесным кормушкам в этих местах, решил добыть лося. Когда-то, живя за границей, мужчина научился делать петли из металлического троса, и с такой петлей 15 сентября пенсионер отправился на охоту.
Петлю на лося мужчина закрепил на дереве на высоте около двух метров в лесу недалеко от своей дачи. И спустя пару дней, вернувшись в деревню, он обнаружил трофейного лося, который запутался в петле рогами. На месте мужчина убил лося и разделал тушу. Мясо он сложил рядом с местом преступления, а череп с рогами закрепил на дереве, как трофей. Шкуру после он оставил на месте, а кости выбросил в мелиоративный канал. Тем же вечером пенсионер вернулся за мясом на мотоблоке, дичь он расфасовал по пакетам и спрятал в морозильнике.
Однако 20 октября сотрудники Березинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира застали мужчину с оружием и боеприпасами рядом с его дачей. Испугавшись обыска, тем же вечером мужчина перевез на тележке мясо в лес и спрятал, но его все-таки вычислили.
Причиненный пенсионером ущерб составил 300 базовых величин (12,6 тысячи белорусских рублей в ноябре 2025-го). Его будут судить за незаконную охоту (ч.4 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси).
Ранее пенсионера уже привлекали к административной и уголовной ответственности. Идет следствие.
