Бывшему воронежскому министру Швыркову продлили арест в СИЗО

Господин Швырков находится под стражей с начала июля. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, экс-чиновник путем обмана похитил не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Помимо бывшего министра по делу были задержаны бывший руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.