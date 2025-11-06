На Урале аферисты обманули бойца СВО, которому нужно лечение

— Герой истории обратился в одну из общественных организаций, специализирующейся на помощи участникам СВО. Он хотел узнать, можно ли официально продлить сроки лечения, — сообщает депутат. — Представитель организации сказал, что законных способов нет. Но поделился телефоном дельца, который «по своим каналам» может определить в госпиталь, а потом и вовсе комиссовать за деньги.