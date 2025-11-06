На Урале аферисты обманули бойца СВО, которому нужно лечение

Боец СВО из Свердловской области планировал продолжить лечение после ранения, заплатил деньги. Однако вместо положенной госпитализации его теперь могут признать дезертиром. Об этом сообщает депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале.
— Герой истории обратился в одну из общественных организаций, специализирующейся на помощи участникам СВО. Он хотел узнать, можно ли официально продлить сроки лечения, — сообщает депутат. — Представитель организации сказал, что законных способов нет. Но поделился телефоном дельца, который «по своим каналам» может определить в госпиталь, а потом и вовсе комиссовать за деньги.
Свердловчанин передал деньги и думал, что его дальнейшее пребывание в госпитале продлено. Однако никаких справок и документов мужчина на руки не получал. Он считал, что продолжает восстановление.
Ему позвонили из военной части и сказали о том, что он должен срочно появиться у них. Иначе его определят как самовольно оставившего часть. После этого мужчина осознал, что стал жертвой аферистов.
Депутат Максим Иванов разбирается в ситуации и уже направил запрос в прокуратуру.