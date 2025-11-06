Израиль нанес удары по югу Ливана

Израильские силовые ведомства утверждают, что «Хезболла» активно восстанавливает свои силы не только на юге, где, согласно договоренности, должна теперь возникнуть «стерильная зона», но и в других частях страны. Израильские СМИ писали, что ЦАХАЛ готовит план многодневной операции в Ливане, в ходе которой будет атакована инфраструктура группировки. Тем временем Командование вооруженных сил (ВС) Ливана завершило подготовку доклада о прогрессе в разоружении «Хезболлы».