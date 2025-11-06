Экс вице-губернатора Олега Чемезова этапировали в СИЗО № 7 Челябинска

Напомним, 30 сентября Верх-Исетский райсуд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Олега Чемезова до 15 ноября по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арест произошел вскоре после того, как в СИЗО отправили других фигурантов по делу «Облкоммунэнерго»: бизнесмена Алексея Боброва, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу «Объединенной теплоснабжающей компании» Антона Боликова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает.