В Коминтерновском районе более двухсот домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария вечером в четверг, 6 ноября, оставила без холодной воды жителей свыше двухсот домов, расположенных в Коминтерновском районе Воронежа. Повреждение обнаружили на водоводе диаметром в 600 мм в районе дома № 17 по улице Шукшина. В пресс-службе «РВК-Воронеж» сообщают, что аварийная бригада в настоящее время проводит земельные работы и параллельно очищает трубопровод от изоляционного слоя для локализации точного места утечки.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно скорее возобновить стабильную работу линии водоснабжения», — заявили представители компании. Точные сроки устранения аварии не называются. В зону отключения попали:

  • улица Антонова-Овсеенко, 31а, 33, 35Б, 35и, 41;

  • улица Владимира Невского, 19, 19А, 19 В, 19 Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31 В, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38б, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 38п, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46 г, 47, 48, 48 В, 48 г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73;

  • улица Маршала Жукова, 9, 10, 10А, 11 В, 12, 12А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

  • улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;

  • Московский проспект, 117а, 117б, 117 В, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131 В, 131а, 131б.

  • бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12 Т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24 Т, 26, 26 В, 28, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46б, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 50в;

  • улица Шукшина, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46;

  • улица 60 Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;

  • улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А.