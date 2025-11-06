В Коминтерновском районе более двухсот домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария вечером в четверг, 6 ноября, оставила без холодной воды жителей свыше двухсот домов, расположенных в Коминтерновском районе Воронежа. Повреждение обнаружили на водоводе диаметром в 600 мм в районе дома № 17 по улице Шукшина. В пресс-службе «РВК-Воронеж» сообщают, что аварийная бригада в настоящее время проводит земельные работы и параллельно очищает трубопровод от изоляционного слоя для локализации точного места утечки.