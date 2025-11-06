В Коминтерновском районе более двухсот домов остались без воды из-за коммунальной аварии

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно скорее возобновить стабильную работу линии водоснабжения», — заявили представители компании. Точные сроки устранения аварии не называются. В зону отключения попали:
улица Антонова-Овсеенко, 31а, 33, 35Б, 35и, 41;
улица Владимира Невского, 19, 19А, 19 В, 19 Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31 В, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38б, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 38п, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46 г, 47, 48, 48 В, 48 г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73;
улица Маршала Жукова, 9, 10, 10А, 11 В, 12, 12А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;
Московский проспект, 117а, 117б, 117 В, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131 В, 131а, 131б.
бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12 Т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24 Т, 26, 26 В, 28, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46б, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 50в;
улица Шукшина, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46;
улица 60 Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;
улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А.