Уже второй за день: над Башкирией уничтожили еще один беспилотник

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата над территорией Башкирии. Инцидент произошел в период с 12:00 до 17:00 по московскому времени.
Это уже второй БПЛА, сбитый над регионом в течение дня. Ранее, как сообщало военное ведомство, над территорией республики был обнаружен и уничтожен другой беспилотник — в период с 8.00 до 12.00 по московскому времени.
В связи с инцидентами в Башкирии сегодня дважды вводился режим «беспилотной опасности». Последний раз он был снят спустя примерно три часа после объявления. В периоды действия режима жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам, а аэропорт «Уфа» временно приостанавливал прием и отправку рейсов.
