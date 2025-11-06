Ричмонд
В Калининградском зоопарке неожиданно умер жираф

Красавцу Мэру было 18 лет.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке 5 ноября умер 18-летний самец сетчатого жирафа по кличке Мэру. О неожиданной смерти сообщает пресс-служба зоопарка.

По словам специалистов, до вечера понедельника, 3 ноября, жираф был активен, хорошо ел, а признаки недомогания появились во вторник утром, 4 ноября. Например, он плохо ел и очень неохотно выходил на улицу гулять. 5 ноября он утром лежал и через некоторое время скончался.

6 ноября специалисты зоопарка при участии Анны Барковой, доктора ветеринарных наук, заведующей кафедрой Ветеринарной медицины и технологии животноводства КГТУ, провели вскрытие и обнаружили тромбы в сердце, которые образовались уже очень давно, а также новообразование в тестикулах и признаки заболевания печени.

Окончательный диагноз и причину смерти назовут через три недели.