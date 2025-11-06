В Калининградском зоопарке неожиданно умер жираф

По словам специалистов, до вечера понедельника, 3 ноября, жираф был активен, хорошо ел, а признаки недомогания появились во вторник утром, 4 ноября. Например, он плохо ел и очень неохотно выходил на улицу гулять. 5 ноября он утром лежал и через некоторое время скончался.