В Калининградском зоопарке неожиданно умер жираф

В Калининградском зоопарке 5 ноября умер 18-летний самец сетчатого жирафа по кличке Мэру. О неожиданной смерти сообщает пресс-служба зоопарка.
По словам специалистов, до вечера понедельника, 3 ноября, жираф был активен, хорошо ел, а признаки недомогания появились во вторник утром, 4 ноября. Например, он плохо ел и очень неохотно выходил на улицу гулять. 5 ноября он утром лежал и через некоторое время скончался.
6 ноября специалисты зоопарка при участии Анны Барковой, доктора ветеринарных наук, заведующей кафедрой Ветеринарной медицины и технологии животноводства КГТУ, провели вскрытие и обнаружили тромбы в сердце, которые образовались уже очень давно, а также новообразование в тестикулах и признаки заболевания печени.
Окончательный диагноз и причину смерти назовут через три недели.