Паром с россиянами из Турции застрял в море у берегов Сочи

Пассажирский паром Seabridge, совершавший первый за долгое время рейс из турецкого Трабзона в Сочи, не получил разрешения на вход в морской порт. Судно с самого утра находится в 20 км от российского берега. На борту находятся около 20 пассажиров, из них 18 — граждане России. Об этом сообщают портал SOCHI1.RU и телеграм-канал Kub Mash.
По данным источников, паром отправился из Трабзона накануне вечера и прибыл к берегам Сочи около 9:00. С тех пор судно дрейфует в нейтральных водах. Как рассказал порталу SOCHI1.RU один из пассажиров, Илья Долгирев из Екатеринбурга, никакой информации от экипажа они не получают.
По словам Ильи Долгирева, экипаж лишь отшучивается, уверяя, что запасов на борту хватит на два месяца. При этом, как отмечает мужчина, для пассажиров не предусмотрено никакого питания, кроме питьевой воды. Обещанный при покупке билетов буфет так и не открыли, а личные запасы еды у людей уже закончились.
Причиной инцидента стала несогласованность действий компании-перевозчика Liderline с российской стороной. Как пишет SOCHI1.RU, генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров подтвердил, что у парома на данный момент нет разрешения на вход на территорию РФ. Ранее администрация Сочи и Краснодарского края публично предупреждала, что запуск паромного сообщения не согласован и технически невозможен. Несмотря на это, компания продала билеты и отправила судно в рейс.
Паром Seabridge, построенный в 1991 году, рассчитан на 450 пассажиров и недавно прошел реновацию. Судно ходит под флагами Камеруна и России.