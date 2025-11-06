Паром с россиянами из Турции застрял в море у берегов Сочи

Пассажирский паром Seabridge, совершавший первый за долгое время рейс из турецкого Трабзона в Сочи, не получил разрешения на вход в морской порт. Судно с самого утра находится в 20 км от российского берега. На борту находятся около 20 пассажиров, из них 18 — граждане России. Об этом сообщают портал SOCHI1.RU и телеграм-канал Kub Mash.