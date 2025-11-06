В Молдове прошли обыски по делу о финансовой пирамиде TUX: Задержаны пять человек, среди которых и руководитель

Власти задержали пятерых человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая руководителей финансовой пирамиды TUX.
Сегодня, 6 ноября, было проведено 28 обысков в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного предпринимательства, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
В ходе следственных мероприятий были изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, использовавшиеся для транзакций на платформе, мобильные телефоны и другие улики.
Напомним, что в офисе TUX Moldova на улице Дога в Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов.
7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег.
Ранее сообщалось, что только один человек в Молдове обратился с жалобой, что его обманули по схеме пирамиды TUX. По данным СМИ, в пирамиду были вовлечены высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.
По оценкам, оборот финансовой пирамиды TUX в Республике Молдова составил около 48 миллионов евро.
