По делу о гибели байкера лишены свободы трое из шести подсудимых

Как уже рассказывал «Ъ», убийство было совершено 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Кирилл Ковалев приехал туда, чтобы встретиться со своей девушкой. Увидев у дома белую Toyota, припаркованную на тротуаре впритык ко входу в подъезд, он сделал замечание стоявшим рядом молодым людям. Как выяснилось позже, владелец иномарки 21-летний Шахин Аббасов парковал ее так постоянно, вызывая жалобы жильцов. На этот раз рядом с ним был брат Шохрат Аббасов. Кирилл сделал им замечание, вызвавшее у братьев агрессивную реакцию, что было зафиксировано установленными возле дома видеокамерами, записи с которых почти сразу после ЧП появились в соцсетях и интернете. Как говорится в уголовном деле, Шахин Аббасов напал на Кирилла Ковалева, избил его, а затем ударил ножом в «область жизненно важных органов». Когда тот упал, Шохрат Аббасов нанес байкеру еще несколько ударов. После этого нападавшие уехали. Спасти доставленного в больницу Кирилла Ковалева врачам не удалось.