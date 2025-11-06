Юрист Хаминский сказал, кому достанется наследство Сергея Усольцева

«Если бы Ирина осталась жива, она бы могла претендовать на долю наследства мужа. Соответственно, если она погибает до вступления в наследство, а это, скорее всего, произошло, то ее сын, не являющийся сыном Сергея Усольцева, получает право на ее долю по представлению — есть такой термин в наследственном праве. Это правовое основание может позволить ему получить свою долю в наследуемом имуществе», — объяснил Хаминский.