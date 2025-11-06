Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Хаминский сказал, кому достанется наследство Сергея Усольцева

Претендентами на наследство Сергея Усольцева, вероятнее всего, являются наследники первой очереди. Юрист Хаминский рассказал, между кем и как будет распределено состояние красноярского бизнесмена.

Источник: Аргументы и факты

Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru рассказал, как может быть распределено наследство Сергея Усольцева, вместе с супругой Ириной и пятилетней дочкой Ариной таинственно исчезнувшего в лесах Красноярского края. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и беспилотников длились более двух недель, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.

«Скорее всего, завещания у Сергея Усольцева не было. Насколько я понимаю, он не предполагал, что так рано трагически уйдет… Таким образом, претендентами на наследство являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Поэтому, что касается детей Сергея Усольцева от предыдущих браков, то они, в том числе и сын, проживающий в США, будут претендовать на свои доли наследства», — сказал Хаминский.

Юрист также добавил, что и пасынок Сергея Усольцева, сын его нынешней жены Ирины от предыдущего брака Данил Баталов, тоже может иметь право на долю в наследстве.

«Если бы Ирина осталась жива, она бы могла претендовать на долю наследства мужа. Соответственно, если она погибает до вступления в наследство, а это, скорее всего, произошло, то ее сын, не являющийся сыном Сергея Усольцева, получает право на ее долю по представлению — есть такой термин в наследственном праве. Это правовое основание может позволить ему получить свою долю в наследуемом имуществе», — объяснил Хаминский.

Таким образом, констатировал юрист, дети Сергея Усольцева, включая пасынка, получат равные доли наследства. Если же кто-то из наследников будет недоволен своей долей, он сможет обжаловать это в судебном порядке.

Ранее местные жители назвали неожиданную версию пропажи Усольцевых.