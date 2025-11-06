Юрист Хаминский сказал, кому достанется наследство Сергея Усольцева

Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru рассказал, как может быть распределено наследство Сергея Усольцева, вместе с супругой Ириной и пятилетней дочкой Ариной таинственно исчезнувшего в лесах Красноярского края. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и беспилотников длились более двух недель, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.
«Скорее всего, завещания у Сергея Усольцева не было. Насколько я понимаю, он не предполагал, что так рано трагически уйдет… Таким образом, претендентами на наследство являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Поэтому, что касается детей Сергея Усольцева от предыдущих браков, то они, в том числе и сын, проживающий в США, будут претендовать на свои доли наследства», — сказал Хаминский.
Юрист также добавил, что и пасынок Сергея Усольцева, сын его нынешней жены Ирины от предыдущего брака Данил Баталов, тоже может иметь право на долю в наследстве.
«Если бы Ирина осталась жива, она бы могла претендовать на долю наследства мужа. Соответственно, если она погибает до вступления в наследство, а это, скорее всего, произошло, то ее сын, не являющийся сыном Сергея Усольцева, получает право на ее долю по представлению — есть такой термин в наследственном праве. Это правовое основание может позволить ему получить свою долю в наследуемом имуществе», — объяснил Хаминский.
Таким образом, констатировал юрист, дети Сергея Усольцева, включая пасынка, получат равные доли наследства. Если же кто-то из наследников будет недоволен своей долей, он сможет обжаловать это в судебном порядке.
Ранее местные жители назвали неожиданную версию пропажи Усольцевых.