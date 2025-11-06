BR24: в Германии двух политиков от АдГ подозревают в мошенничестве

Сотрудники прокуратуры города Аугсбург проводят расследование в отношении политиков от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Раймонда Шайриха и Андреаса Юрки, они подозреваются в злоупотреблении доверием и мошенничестве, пишет портал BR24, ссылаясь на прокуратуру города.
Сообщается, что по делу проходят еще несколько человек. Следователи уже провели несколько обысков, в том числе в офисах депутатов и в офисе фракции в Аугсбурге, говорится в сообщении. Ранее Бундестаг лишил иммунитета Шайриха, чтобы провести обыски в его помещениях.
По версии следствия, подозреваемые незаконно присвоили средства, предоставленные Аугсбургом для обеспечения деятельности фракции. Следователи полагают, что политики «умышленно исказили данные» в финансовом отчете, чтобы не возвращать средства в городскую казну.
Ранее сообщалось, что депутата от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра лишили парламентской неприкосновенности в связи с расследованием в отношении него дела о взяточничестве и отмывании денег.