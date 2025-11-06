BR24: в Германии двух политиков от АдГ подозревают в мошенничестве

Сообщается, что по делу проходят еще несколько человек. Следователи уже провели несколько обысков, в том числе в офисах депутатов и в офисе фракции в Аугсбурге, говорится в сообщении. Ранее Бундестаг лишил иммунитета Шайриха, чтобы провести обыски в его помещениях.