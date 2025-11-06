«112»: Девушке пришлось отбиваться от дикой лисы в Новосибирске

29 октября в районе японской деревни Хигасинарусе медведица напала на группу людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Жертвой хищника стал 38-летний Есиюки Сасаки, который, услышав крики своих спутников, бросился им на помощь. Кроме того, его 65-летний отец и пожилая пара возрастом около 70 лет получили серьезные травмы головы и лица. Правоохранители нашли всех четырех без сознания возле автомобиля.