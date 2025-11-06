«112»: Девушке пришлось отбиваться от дикой лисы в Новосибирске

На одной из улиц Новосибирска лиса напала на девушку, ей пришлось отбиваться от животного. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил Telegram-канал «112».
— Животное напало на жительницу прямо рядом с домами. По словам местных, плутовка гуляет там не в первый раз, — передает Telegram-канал.
29 октября в районе японской деревни Хигасинарусе медведица напала на группу людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Жертвой хищника стал 38-летний Есиюки Сасаки, который, услышав крики своих спутников, бросился им на помощь. Кроме того, его 65-летний отец и пожилая пара возрастом около 70 лет получили серьезные травмы головы и лица. Правоохранители нашли всех четырех без сознания возле автомобиля.
23 октября тигр напал на жителей индийской деревни Бадагалапура, работающих в поле. Испугавшимся местным жителям пришлось забраться на деревья, чтобы спастись от хищника. В результате нападения 34-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и лица — его госпитализировали в критическом состоянии.