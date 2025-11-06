В Молдове лидер преступной организации «Макена» окончательно осужден на 25 лет за заказное убийство: Владимир Москалюк уже находится в заключении по другим обвинениям

Само убийство было совершено в пенитенциарном учреждении закрытого режима с привлечением членов преступной группы, находившихся в той же тюрьме. Жертва скончалась на месте от ударов тупыми предметами, нанесенных в жизненно важные области тела. Позднее исполнители перенесли тело на другой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Мотивом преступления стало стремление Москалюка укрепить позиции своей организации в противостоянии с другими криминальными структурами, а также скрыть информацию о других аналогичных преступлениях.