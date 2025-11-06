В Молдове лидер преступной организации «Макена» окончательно осужден на 25 лет за заказное убийство: Владимир Москалюк уже находится в заключении по другим обвинениям

Лидер преступной организации «Макена» окончательно осужден на 25 лет за заказное убийство.
Лидер преступной организации, известной как «Макена», Владимир Москалюк, окончательно осужден на 25 лет лишения свободы. Такое решение приняла Апелляционная палата Центр после того, как прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) оспорили излишне мягкий, по их мнению, приговор нижестоящей инстанции.
ПБОПОД ранее направила в суд уголовное дело о том, что Москалюк в 2008 году выступил заказчиком убийства конкурирующего криминального авторитета. В 2024 году Суд Кишинева приговорил его к 21 году тюрьмы, хотя сторона обвинения настаивала на пожизненном заключении.
Само убийство было совершено в пенитенциарном учреждении закрытого режима с привлечением членов преступной группы, находившихся в той же тюрьме. Жертва скончалась на месте от ударов тупыми предметами, нанесенных в жизненно важные области тела. Позднее исполнители перенесли тело на другой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Мотивом преступления стало стремление Москалюка укрепить позиции своей организации в противостоянии с другими криминальными структурами, а также скрыть информацию о других аналогичных преступлениях.
За выполнение убийства обвиняемый обещал исполнителям привилегии и продвижение в иерархии преступной организации. Ранее пять исполнителей этого преступления были осуждены и приговорены к 13 годам лишения свободы.
На данный момент Владимир Москалюк уже находится в заключении по другим обвинениям, включая создание и руководство преступной организацией, шантаж и подготовку к убийству.
ПБОПОД уточняет, что только за период с января по октябрь 2025 года в результате уголовных дел, направленных прокурорами, к уголовной ответственности было привлечено более 100 человек, причастных к организованной преступности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Когда я покупала у старика малину, сотрудница претуры вырвала у меня деньги, бросила их и высыпала малину мне на брюки»: Чиновники в Кишиневе оскорбляли пенсионеров, толкали их, унижали — по-человечески не умеют.
Женщина возмутилась поведением представителей Рышкановской претуры, которые грубо обошлись пожилыми людьми [видео] (далее…).
Врет как дышит: Глава минздрава Молдовы считает отечественную медицину одной из лучших в мире — а когда он последний раз был в обычной поликлинике и записывался на прием к врачу?
Новоиспеченный министр здравоохранения Емил Чебан убежден, что в стране действует одна из самых организованных и эффективных систем страхования в мире (далее…).
Страшная авария в Молдове: Столкнулись два автомобиля — погибла супружеская пара, еще трое пострадали, среди них двое детей.
Экипажи полиции находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии [видео] (далее…).