В аэропорту Гётеборг-Ландветтер подтвердили приостановку работы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Аэропорт шведского города Гётеборг приостановил прием и отправку самолетов. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта.

«Аэропорт временно закрыт», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину закрытия. Он отметил, что семь следовавших сюда рейсов отправили на посадку в аэропорт шведского города Мальмё и международный аэропорт Копенгагена. Собеседник агентства не уточнил, через какое время аэропорт Гётеборг-Ландветтер может возобновить работу.

В свою очередь, источник в диспетчерской службе Швеции пояснил ТАСС, что несмотря на временное закрытие воздушного пространства в районе аэропорта, транзитные полеты самолетов в районе Гётеборга не прекращались.

Ранее газета Aftonbladet сообщила, что аэропорт Гетеборг-Ландветтер приостановил работу из-за БПЛА.

