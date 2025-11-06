Массовое ДТП произошло на 44 километре Калужского шоссе в Москве. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— На 44 км Калужского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В связи с затруднениями движения в районе аварии водителей призвали искать пути объезда.
Вечером того же дня водитель автомобиля марки BMW M2 Competition попал в аварию на Сущевском Валу в столице. Он не справился с управлением, и машина врезалась в столб.