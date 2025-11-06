Ричмонд
Число погибших в ДТП в Туве возросло до шести

В реанимации после ДТП, которое произошло в Туве, умер 17-летний юноша.

Источник: АиФ Воронеж

Число погибших в ДТП в Туве возросло до шести, в больнице скончался 17-летний молодой человек, сообщает региональное правительство.

«Шесть человек стали жертвами сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия в Тандинском кожууне. Авария произошла недалеко от популярного у туристов комплекса Алдын-Булак», — сказано в публикации.

Предварительно, 55-летний водитель минивэна выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. В результате пять человек погибли на месте. Впоследствии в реанимации скончался еще один пострадавший — 17-летний юноша.

Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске поезд столкнулся с пассажирским автобусом.