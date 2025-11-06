Экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками в Таиланде

31-летняя женщина, ранее работавшая в Министерстве строительства Магаданской области, переехала в Таиланд в 2022 году вместе с детьми 9 и 10 лет. По данным источника телеграм-канала, её тело было обнаружено дома новым сожителем 4 ноября — предварительной причиной смерти стала остановка сердца, вызванная употреблением запрещённых веществ.
Ситуация осложняется отсутствием финансовых возможностей для возвращения детей в Россию. Для покрытия расходов на авиаперелёт в высокий сезон — этот обойдётся в 260 тысяч рублей, а также для оплаты услуг госпиталя и кремации, был вынужден организовать сбор средств.
На время организации репатриации детей разместили у знакомых отца. По информации телеграм-канала, бывшая сотрудница областного министерства начала употреблять наркотики после переезда в Таиланд, где планировала начать жизнь заново.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде на острове Панган российскому туристу пробили голову мачете при попытке купить наркотики в нелегальном ларьке. В этот момент он был с женой и шестилетним ребёнком.
