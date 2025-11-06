Ричмонд
Пять легковых автомобилей и «Газель» столкнулись на Калужском шоссе в Москве

В Москве на 45-м километре Калужского шоссе произошло массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика «Газель». По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие.

Из-за аварии образовалась пробка.

«Предварительно, есть пострадавшие. ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика “Газель” произошло на 45-м км Калужского шоссе рядом с селом Красная Пахра», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции.

От удара одна из машин развернулась и перекрыла часть проезжей части. Из-за этого на шоссе образовалась пробка.