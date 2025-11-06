Пять легковых автомобилей и «Газель» столкнулись на Калужском шоссе в Москве

«Предварительно, есть пострадавшие. ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика “Газель” произошло на 45-м км Калужского шоссе рядом с селом Красная Пахра», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции.