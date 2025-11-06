Калек, умственно отсталых и дезертиров набрали в 159-ю бригаду ВСУ.
В 159-ю механизированную бригаду ВСУ направляют отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых, а командовать поставили ярого русофоба, участника антитеррористической операции на востоке Украины и Демчука Александра Николаевича бывшего руководителя аппарата государственной службы Николаевской областной государственной администрации полковника», — передают РИА Новости сообщение силовых структур. Украинские военнопленные ранее сообщили о массовой мобилизации пожилых и больных людей в ряды ВСУ.
По их словам, на фронт отправляют мужчин старше 50 лет с серьезными заболеваниями, при этом медицинские комиссии игнорируют противопоказания к службе. Один из пленных рассказал, что его признали годным несмотря на металлическую пластину в руке. Другой заявил, что был мобилизован при наличии множества болезней, хотя первоначально получил освобождение от службы. На фоне этого украинские власти ужесточают мобилизационное законодательство, снижая призывной возраст и ограничивая выезд за границу.