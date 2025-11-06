Украина отправляет воевать калек и умственно отсталых

По их словам, на фронт отправляют мужчин старше 50 лет с серьезными заболеваниями, при этом медицинские комиссии игнорируют противопоказания к службе. Один из пленных рассказал, что его признали годным несмотря на металлическую пластину в руке. Другой заявил, что был мобилизован при наличии множества болезней, хотя первоначально получил освобождение от службы. На фоне этого украинские власти ужесточают мобилизационное законодательство, снижая призывной возраст и ограничивая выезд за границу.