Аэропорт страны НАТО закрыли из-за БПЛА

В окрестноятх аэропорта был замечен минимум один дрон.
В аэропорту шведского города Гетеборга временно приостановили прием и отправление самолетов. По сведениям местных журналистов, ограничения ввели из-за БПЛА.
«По меньшей мере один беспилотник был замечен в аэропорту Гетеборг-Ландветте. Рейсам не разрешается приземляться», — указано в материале шведского издания Aftonbladet.
По данным местного управления гражданской авиации, два рейса из Мюнхена и Франкфурта были перенаправлены в Копенгаген. Рейс из Ландветтера в Мюнхен отменен. В шведском аэропорту дежурят полицейские патрули.
Инциденты с дронами над европейскими аэропортами участились в последние дни. Ранее аналогичные нарушения были зафиксированы в Бельгии, где БПЛА обнаружили над аэропортом Брюсселя и военной базой Кляйне-Брогел, а также в немецких городах Берлине, Мюнхене и Бремене, где приостановка полетов привела к отмене десятков рейсов и финансовым убыткам.