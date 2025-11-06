Аэропорт страны НАТО закрыли из-за БПЛА

Инциденты с дронами над европейскими аэропортами участились в последние дни. Ранее аналогичные нарушения были зафиксированы в Бельгии, где БПЛА обнаружили над аэропортом Брюсселя и военной базой Кляйне-Брогел, а также в немецких городах Берлине, Мюнхене и Бремене, где приостановка полетов привела к отмене десятков рейсов и финансовым убыткам.