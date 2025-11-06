Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт страны НАТО закрыли из-за БПЛА

В аэропорту шведского города Гетеборга временно приостановили прием и отправление самолетов. По сведениям местных журналистов, ограничения ввели из-за БПЛА.

В окрестноятх аэропорта был замечен минимум один дрон.

В аэропорту шведского города Гетеборга временно приостановили прием и отправление самолетов. По сведениям местных журналистов, ограничения ввели из-за БПЛА.

«По меньшей мере один беспилотник был замечен в аэропорту Гетеборг-Ландветте. Рейсам не разрешается приземляться», — указано в материале шведского издания Aftonbladet.

По данным местного управления гражданской авиации, два рейса из Мюнхена и Франкфурта были перенаправлены в Копенгаген. Рейс из Ландветтера в Мюнхен отменен. В шведском аэропорту дежурят полицейские патрули.

Инциденты с дронами над европейскими аэропортами участились в последние дни. Ранее аналогичные нарушения были зафиксированы в Бельгии, где БПЛА обнаружили над аэропортом Брюсселя и военной базой Кляйне-Брогел, а также в немецких городах Берлине, Мюнхене и Бремене, где приостановка полетов привела к отмене десятков рейсов и финансовым убыткам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше