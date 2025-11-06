Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете

Чиновникам пришлось прервать выступление, чтобы оказать мужчине помощь. После падения Трамп поднялся со своего места за столом. Доктор бросился мужчине, упавшему в обморок, на помощь.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что с руководителем фармацевтической компании, который упал в обморок, «все в порядке».
Novo Nordisk производит препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy.
Материал дополняется
