Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете

Гордон Финдли, топ-менеджер Novo Nordisk, производителя Ozempic, стоявший позади президента США Дональда Трампа во время мероприятия с производителями лекарств в Овальном кабинете, потерял сознание. Трансляцию вел Fox News.

Чиновникам пришлось прервать выступление, чтобы оказать мужчине помощь. После падения Трамп поднялся со своего места за столом. Доктор бросился мужчине, упавшему в обморок, на помощь.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что с руководителем фармацевтической компании, который упал в обморок, «все в порядке».

Novo Nordisk производит препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy.

Материал дополняется

