В Ростове водитель иномарки наехал на 87-летнего пешехода

Водитель иномарки, двигаясь задним ходом, нехал на пожилого пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 87-летний пенсионер пострадал после того, как на него наехал автомобиль «Шевроле Круз». Об этом 6 ноября рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель иномарки двигался задним ходом внутри двора и не заметил пожилого пешехода, стоявшего на проезжей части дороги. Инцидент случился на улице Еременко.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Владельцам транспорта напоминают: при выполнении маневров, особенно задним ходом, нужно быть внимательными и осторожными. Перед движением следует проверять безопасность маневра, учитывая слепые зоны.

