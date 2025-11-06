В Ростове водитель иномарки наехал на 87-летнего пешехода

В Ростове-на-Дону 87-летний пенсионер пострадал после того, как на него наехал автомобиль «Шевроле Круз». Об этом 6 ноября рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель иномарки двигался задним ходом внутри двора и не заметил пожилого пешехода, стоявшего на проезжей части дороги. Инцидент случился на улице Еременко.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
Владельцам транспорта напоминают: при выполнении маневров, особенно задним ходом, нужно быть внимательными и осторожными. Перед движением следует проверять безопасность маневра, учитывая слепые зоны.
