Дроны парализовали аэропорт Брюсселя и помешали поездке премьер-министра

Хазелофф направлялся на важную встречу с постоянным представителем Германии при НАТО, где ключевой темой должны были стать, по его же словам, «пробелы в системе противодронной обороны». В результате инцидента он физически не успел на переговоры об укреплении защиты от подобных угроз.