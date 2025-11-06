Дроны парализовали аэропорт Брюсселя и помешали поездке премьер-министра

Хазелофф направлялся на важную встречу с постоянным представителем Германии при НАТО, где ключевой темой должны были стать, по его же словам, «пробелы в системе противодронной обороны». В результате инцидента он физически не успел на переговоры об укреплении защиты от подобных угроз.
Журналисты отмечают, что в последнее время подобные случаи несанкционированного появления дронов в небе над Европой стали происходить всё чаще. Официальные лица и европейские СМИ часто высказывают предположения о причастности России к этим полетам, однако российская сторона опровергает все обвинения в свой адрес.
Ранее аэропорт Бремена в Германии временно прекращал работу после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Повторение подобных сбоев уже приводило к двухчасовому простою воздушной гавани Берлин-Бранденбург, из-за чего рейсы перенаправлялись в соседние аэропорты. Аналогичные ограничения на авиационное сообщение дважды вводились и в мюнхенском аэропорту в начале октября.
