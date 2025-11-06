Белый дом экстренно прекратил трансляцию мероприятия из-за инцидента с участником

Трансляцию вел Белый дом.
Прямая трансляция мероприятия в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа была прервана из-за потерявшего сознание один из участников. Журналистов попросили незамедлительно покинуть Овальный кабинет.
В трансляции, которую вел Белый дом, было замечено, как в ходе публичного выступления главы американской фармацевтической корпорации Eli Lilly находившийся за его спиной Майк Дустдар, занимающий должность исполнительного директора датской фармацевтической компании, придерживает пожилого мужчину, внезапно потерявшего сознание. По предварительным данным, пострадавшим оказался представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.
Инцидент произошел во время мероприятия в Овальном кабинете, где присутствовали руководители крупных фармацевтических компаний. Встреча была организована в контексте обсуждения вопросов, связанных с деятельностью американской и европейской фармацевтической промышленности.