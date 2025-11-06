Опасность атаки БПЛА объявили в Рязанской области

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала отбой», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атак беспилотников получили ранения двое местных жителей. В Шебекинском округе, вблизи села Червона Дибровка, в результате детонации на беспилотном летательном аппарате (БПЛА) типа FPV пострадал сотрудник местной коммерческой структуры. Ещё одно аналогичное происшествие было зарегистрировано в Грайворонском округе, где в селе Новостроевка-Первая ранение получил местный житель.
