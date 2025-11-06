Ричмонд
Глава фармкомпании потерял сознание на встрече с Трампом в Белом доме

Из-за случившегося мероприятие пришлось прервать.

Источник: Аргументы и факты

Исполнительный директор фармкомпании Novo Nordisk Гордон Финдлей, стоявший позади американского лидера Дональда Трампа в Овальном кабинете во время пресс-конференции по проблемам здравоохранения, потерял сознание. Об этом сообщает Associated Press.

На соответствующих кадрах видно, что Финдлею стало плохо во время выступления одного из спикеров. После данного инцидента пресс-конференцию прервали.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что медики оперативно приняли необходимые меры, в настоящее время с Финдлеем все в порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что артист Казанского цирка во время выступления ударился головой о манеж и потерял сознание.

