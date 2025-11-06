Студент пытался свести счёты с жизнью на суде по делу о наркотиках

Ранее Life.ru сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в организации масштабной рассылки наркотических веществ через почтовые отделения. В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году гражданин, попав в долговую кабалу к наркодилерам, работавшим через интернет-площадку, был принужден к сбыту наркотических средств. Злоумышленники использовали схему с тайниками-закладками для передачи ему партий запрещенных веществ. Мужчина расфасовывал наркотики у себя дома, а затем скрывал их в почтовых посылках, маскируя под безобидные товары повседневного спроса, такие как мыло или салфетки.