Студент пытался свести счёты с жизнью на суде по делу о наркотиках

Следствие предъявило молодому человеку обвинения в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде. По версии следственных органов, в 2023 году он заказал из Индии психотропный препарат, содержащий вещество, ограниченное к обороту в России, что и привело к возбуждению уголовного дела.
Из материалов дела следует, что студент приобрёл препарат без необходимых медицинских документов. Сам обвиняемый поясняет, что действовал согласно рекомендации лечащего врача и у него был рецепт, который до наших дней почему-то не сохранился. Молодой человек утверждает, что не знал о запрете на почтовую пересылку данного лекарства и об ограничениях на его оборот, а необходимость в нём была вызвана редким неврологическим расстройством.
Ранее Life.ru сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в организации масштабной рассылки наркотических веществ через почтовые отделения. В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году гражданин, попав в долговую кабалу к наркодилерам, работавшим через интернет-площадку, был принужден к сбыту наркотических средств. Злоумышленники использовали схему с тайниками-закладками для передачи ему партий запрещенных веществ. Мужчина расфасовывал наркотики у себя дома, а затем скрывал их в почтовых посылках, маскируя под безобидные товары повседневного спроса, такие как мыло или салфетки.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.