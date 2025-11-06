В Дагестане майнер-рецидивист превратил «Газель» в мобильную ферму

Житель Левашинского района Дагестана создал мобильную майнинг-ферму, спрятав 72 устройства для добычи криптовалюты в автомобиле «Газель». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев.
— В ходе проверки электрохозяйства у жителя села Ташкапур Левашинского района сотрудниками филиала «Дагэнерго» была выявлена новая форма нелегального использования электрической энергии — мобильная майнинг-ферма. Майнер оборудовал автомобиль марки «Газель» специальной системой, состоящей из 72 единиц оборудования для добычи криптовалют, — рассказал Шапиев.
По данным счетчика, общее потребление электроэнергии превысило 152 тысячи киловатт-часов. Предварительные оценки показывают, что причиненный материальный ущерб составляет около 1,5 миллиона рублей. Собранные материалы переданы на судебно-техническую экспертизу и направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования, говорится в публикации.
Петербургская полиция 30 июня ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе. При этом ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил около 10 миллионов рублей.