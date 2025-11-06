Врачи до смерти залечили двухлетнюю девочку в ставропольском санатории

Наталья, утверждает, что у дочери не было серьёзных проблем со здоровьем, она отправила её вместе с сестрой в санаторий на профилактику, пока сама находилась в больнице с младшим сыном, больным туберкулезом. По словам женщины, 17 октября главврач учреждения Наталья Моисеева сообщила ей, что ребёнок уснул и не проснулся, хотя накануне чувствовал себя нормально. Однако, как стало известно позже от одной из медсестёр, девочка несколько дней плохо себя чувствовала, отказывалась от еды и почти не разговаривала. Лечащий врач связывала это состояние с побочными эффектами от приёма антигистаминных препаратов. Согласно результатам патологоанатомической экспертизы, смерть наступила из-за отёка головного мозга, развившегося после перенесённого инфаркта.