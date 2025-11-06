Ричмонд
Спецпосланник США заявил о шести встречах с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провел шесть встреч с президентом России Владимиром Путиным, каждая из которых продолжалась не менее четырех часов. Об этом американский чиновник сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.

Уиткофф суммарно провел около суток в переговорах с Путиным.

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — заявил Уиткофф. По его словам, некоторые переговоры с российским лидером затягивались до пяти часов.

Уиткофф не уточнил, когда именно состоялись эти встречи и какие вопросы обсуждались во время переговоров с Путиным. Ранее ее назвали человеком из команды главы США Дональда Трампа, у которого есть сильное желание понять позицию России. Он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
