Спецпосланник США заявил о шести встречах с Путиным

Уиткофф суммарно провел около суток в переговорах с Путиным.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провел шесть встреч с президентом России Владимиром Путиным, каждая из которых продолжалась не менее четырех часов. Об этом американский чиновник сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.
«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — заявил Уиткофф. По его словам, некоторые переговоры с российским лидером затягивались до пяти часов.
Уиткофф не уточнил, когда именно состоялись эти встречи и какие вопросы обсуждались во время переговоров с Путиным. Ранее ее назвали человеком из команды главы США Дональда Трампа, у которого есть сильное желание понять позицию России. Он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки.