Британского учёного погубила страсть к морковному соку и витаминам

Ранее Life.ru сообщал, что в Баден-Вюртемберге скончался старейший житель Германии, Карл Хайдле, в возрасте 109 лет. Он ушёл из жизни в ночь на 1 ноября, незадолго до своего 110-летия. Бургомистр Кернена отметил его благоразумие и уважение, а также то, что он многое видел и перенёс за свою долгую жизнь. Хайдле, работавший слесарем, отличался хорошей физической формой и вёл активный образ жизни, продолжая водить машину до 99 лет и редко обращаясь к врачам.