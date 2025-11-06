Британского учёного погубила страсть к морковному соку и витаминам

43-летний исследователь за десять дней выпил около 40 литров морковного сока собственного приготовления, сочетая его с приёмом концентрированных витаминных добавок. Медики констатировали, что такая доза вызвала необратимое разрушение печени, приведшее к летальному исходу.
«В печени мужчины были обнаружены повреждения, похожие на те, что возникают при длительном злоупотреблении алкоголем», — приводит издание слова коронера.
Специалисты напомнили, что витамин А относится к жирорастворимым веществам, способным накапливаться в организме. Его избыток не выводится естественным путём, а накапливается в печени, вызывая токсическое отравление. Ирония ситуации в том, что Браун, будучи приверженцем натурального питания, погиб от собственной оздоровительной методики.
