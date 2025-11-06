19-летний парень съел слизня и впал в кому на 420 дней

Но инфекция начала прогрессировать и добралась до мозга. В итоге молодой человек впал в кому на 420 дней. После пробуждения Баллард оказался парализованным ниже шеи. Его кормили через зонд и постоянно кололи препараты от судорог. Скончался он в 28 лет в 2018 году. Перед смертью парень успел сказать матери, что сильно раскаивается в глупом юношеском поступке со слизнем. По его словам, бесшабашность в молодости сыграла с ним злую шутку.