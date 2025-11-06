Ричмонд
19-летний парень съел слизня и впал в кому на 420 дней

В Австралии 19-летний Сэм Баллард поспорил с друзьями, что съест слизня, однако эксперимент закончился комой на 420 дней. А когда юноша пришёл в себя, то больше не смог вести привычный образ жизни из-за надломленного здоровья. Жуткую историю приводит издание Mirror.

Источник: Life.ru

Трагический инцидент случился в 2010 году во время молодёжной вечеринки. Компания много выпивала и апогеем «праздника» стал спор: Баллард заявил, что запросто съест слизня и ничего с ним не будет. Однако позже выяснилось, что червяк был заражён смертельно опасным паразитом — крысиным лёгочным червём. После вечеринки парень несколько дней чувствовал, как у него отказывают ноги. Он испугался и признался матери в диком споре. Женщина пожурила сына, но решила, что слизень вряд ли сильно опасен, максимум вызовет отравление.

Но инфекция начала прогрессировать и добралась до мозга. В итоге молодой человек впал в кому на 420 дней. После пробуждения Баллард оказался парализованным ниже шеи. Его кормили через зонд и постоянно кололи препараты от судорог. Скончался он в 28 лет в 2018 году. Перед смертью парень успел сказать матери, что сильно раскаивается в глупом юношеском поступке со слизнем. По его словам, бесшабашность в молодости сыграла с ним злую шутку.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Шымкента был госпитализирован с острой болью после того, как проглотил 26 шариковых ручек во время спора с другом. Медикам потребовалось около двух часов, чтобы извлечь все инородные предметы из желудочно-кишечного тракта пациента.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.